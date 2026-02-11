ABD’de tahvil faizlerinin gerilemesi ve perakende satış verilerinin ekonomide yavaşlamaya işaret etmesi piyasaları hareketlendirdi. ABD tahvil getirileri, ekonomide yavaşlama olabileceğine işaret eden bir dizi verinin ardından salı günü geriledi ve bu durum ABD Merkez Bankası’na (Fed) faiz indirimleri için daha fazla alan tanıdı.

Ayrıca ABD’de perakende satışlar aralık ayında değişmedi; hanehalkları motorlu araçlar ve diğer yüksek tutarlı harcamaları kıstı.

Altın hafif yükselişe geçerken gümüş de güne değer arıtışı ile başladı.

Altının ons fiyatı yüzde 0,58 değer kazanarak 5 bin 64 dolar oldu. Kapalıçarşı’da gram altının satış fiyatı yüzde 0,08 düşüşle 7 bin 392 lira oldu. Çeyrek altın 12 bin 31 lira olurken tam altın ise 47 bin 940 lira seviyesinde bulunuyor.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre Capital.com kıdemli piyasa analisti Kyle Rodda, “Son birkaç haftada değerli metaller temel göstergelerden oldukça koptu ve faiz politikasıyla bağını büyük ölçüde yitirdi. Getirilerin düşmesi bugün altın için açıkça destekleyici” dedi.

Gümüş ise güne altından daha yüksek değer artışı ile başladı. Gümüşün ons fiyatı yüzde 2,07 yükselerek 82,47 dolar oldu.

DOLAR VE EURO KURUNDA SON DURUM

Öte yandan dolar yüzde 0,03 yükselerek 43,65 liradan işlem görürken euro ise yüzde 0,21 oranında değer kazanarak 52,04 lira seviyesinde işlem görüyor.

Piyasalar, Fed’in para politikası yoluna dair daha fazla ipucu için gün içinde açıklanacak ocak ayı tarım dışı istihdam raporunu ve cuma günü gelecek enflasyon verilerini bekliyor.