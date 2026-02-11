Yeniçağ Gazetesi
Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası

Anadolu’nun her ili, Oğuz boylarının izlerini taşıyor. Kayı’dan Kınık’a, Avşar’dan Bayındır’a uzanan soy haritası, doğduğunuz yerle atalarınızı bağdaştırıyor. Peki siz hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası…

Taner Yener Taner Yener
Anadolu, yalnızca bir coğrafya parçası değil; Oğuz Han’ın 24 boyunun nesiller boyu ördüğü dev bir soy haritasıdır. Kayı’nın gücü, Kınık’ın devlet kuran zekâsı ve Afşar’ın direnişçi ruhu hâlâ Türkiye’nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde canlılığını koruyor. Peki, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki illere göre Türk boyları dağılımı bilimsel verilerle nasıl bir tablo çiziyor? Kayı, Kınık, Afşar, Bayındır gibi köklü boyların hangi illere yerleştiği ayrıntılı biçimde araştırıldı.

İşte soy kökenine göre Türk boylarının günümüzdeki dağılımı…

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 2

Tarih kitaplarında adı geçen köklü bir soydan mı geliyorsunuz? Anadolu’nun binlerce yıllık gizemi aydınlanıyor! Türkler, Selçuklu ve Osmanlı gibi cihana hükmeden büyük devletlerin kurucusu olan Oğuz boylarından türemiştir. “Hangi Türk boyuna mensupsunuz?” ve “Türk boylarının il il dağılımı nasıl şekillenmiştir?” sorularına kapsamlı bir araştırılıyor.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 3

Sabah Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, doğduğunuz şehrin sınırları atalarınızın hangi boya ait olduğunun en güçlü kanıtı olabilir. İşte kendi soy ağacınızı doğum yerinize göre kontrol edebileceğiniz çarpıcı detaylar ve tüm illerin listesi…

Geçmişten Günümüze Öne Çıkan Türk Devletleri Hangileri?

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 4

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya’da Tanrı Dağları çevresinde kabileler hâlinde yaşıyordu. Zaman zaman diğer kabilelerle savaşan Hunlar, varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğu’nu kurdular.

Batı Hun İmparatorluğu (48 - 216)

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58’de Çiçi Yabgu ile Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Hunları Çiçi Yabgu, Doğu Hunları ise Ho-Han-ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 454)

Avrupa’da hüküm süren en önemli Türk devletlerinden biri olan bu imparatorluk, pek çok kritik savaş ve hükümdara tanıklık etmiş, Türk tarihi için büyük önem taşır.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 5

Ak Hun İmparatorluğu (420 - 562)

Büyük Hun İmparatorluğu’nun dağılmasıyla Hunların bir kısmı Volga üzerinden batıya, bir kısmı güneye göç etti. Güneye inenler daha sonra Ak Hun İmparatorluğu’nu kurdu.

Göktürk İmparatorluğu (552 - 743)

Hunlar döneminde bozkırlarda göçebe yaşayan Göktürkler, Hun İmparatorluğu’nun yıkılışından sonra Asya bozkırlarında Aşina (Hun topluluğu) kabilesine dayanarak yükseldi.

Avar İmparatorluğu (565 - 803)

Avarlar, Orta Avrupa’da Frank Krallığı ile Bizans arasında, eski Hun, Sabar kalıntıları ve Ogur (Bulgar) Türkleri desteğiyle güçlü bir devlet kurdu. Germen ve Slav kabilelerini hâkimiyet altına alarak 250 yıl Avrupa siyasetine yön verdi.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 6

Hazar İmparatorluğu (651 - 983)

Hazarlar, Sabar Türkleri’nin devamı olarak tarih sahnesine çıktı. Hazar adı, 558’deki Sâsânî-Sabar savaşlarından itibaren kaynaklarda geçer ve günümüzde Hazar Denizi’nde yaşamaya devam eder.

Uygur Devleti (744 - 1335)

İslamiyet öncesi kurulan Türk devletlerinden biri olan Uygurlar, yazılı kültüre geçişle Türk kültürüne sanat eserleri armağan eden büyük bir Orta Asya uygarlığıdır.

Gazneliler Devleti (963 - 1183)

Alp Tekin tarafından 963’te kurulan Gazne Devleti, Afganistan’da yükselen ilk Türk-İslam devletlerinden biridir.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 7

Büyük Selçuklu İmparatorluğu (1040 - 1157)

1037’de kurulan Büyük Selçuklu Devleti, Orta Çağ’da Oğuz Türkleri’nin Kınık boyu tarafından oluşturulmuştur.

Harezmşahlar Devleti (1157 - 1231)

Orta Asya’da Harezm bölgesinde Kutbeddin Muhammed Harezmşah tarafından kurulan Türk-İslam devletidir.

Altın Orda Devleti (1236 - 1502)

Tarihin en önemli devletlerinden biri olan Altın Orda (bazı kaynaklarda Altınordu), Türk-Moğol hanlığı olarak kurulmuştur.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 8

Büyük Timur İmparatorluğu (1368 - 1501)

Timur Han tarafından 1370’te ortaya çıkan bu devlet, kısa sürede Delhi’den Bursa’ya uzanan geniş coğrafyayı kontrol etti ve Timur’un ölümüyle parçalandı.

Babür İmparatorluğu (1526 - 1856)

Hindistan ve çevresinde hüküm süren Türk-Moğol kökenli devlet, Orta Asya’dan göç eden Türklerin farklı coğrafyalarda varlığını sürdürmesinin bir örneğidir.

Osmanlı İmparatorluğu (1299 - 1922) yüzyıldan 20. yüzyıla uzanan Osmanlı Devleti, Doğu Avrupa, Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika’ya yayıldı; 16. yüzyılda dünyanın en güçlü imparatorluğu oldu ve en geniş sınırlarına 1683’te ulaştı.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 9

Türkiye Cumhuriyeti (1923 - …)

Türkiye Cumhuriyeti, Anadolu platosu ve Trakya yarımadası üzerinde kurulmuş olup Avrupa ile Asya arasında köprü konumundadır.

Cumhurbaşkanlığı forsundaki 16 yıldız, tarihteki 16 büyük Türk imparatorluğunu; ortadaki güneş ise Türkiye Cumhuriyeti’ni simgeler.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (1983 - …)

15 Kasım 1983’te Kıbrıs Türk halkının kendi kaderini tayin hakkı ve siyasi eşitlik vurgusuyla ilan edildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti (1991 - …)

Bağımsızlık 28 Mayıs 1918’de Tiflis’te Mehmet Emin Resulzade başkanlığındaki Milli Şura tarafından ilan edildi.

Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan cumhuriyetleri de Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla 1991’de bağımsızlığını kazandı ve Türk dünyasının önemli parçaları oldu.

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 10

Hangi İl Hangi Türk Boyundan Geliyor?

Anadolu’yu Türk yurdu yapan Oğuz boylarını anlamak şarttır. İşte Anadolu’nun dört bir yanına dağılan boylar ve günümüzdeki yerleşim yerleri:

Kayı

Kayıhan (Afyon-Emirdağ), Karaçavuş (Afyon), Balakayı (Amasya), Yenikayı (Ankara), Kayı (Çorum, Denizli, Isparta, Tekirdağ) gibi pek çok yerleşim.

Bayat

Şambayadı (Adana), Bayat (Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Çorum, Denizli, Konya) ve daha fazlası.

Alka-Evli / Kara-Evli

Halkahavlı (Samsun), Karaevli (Kastamonu, Tekirdağ, Zonguldak).

Yazgır (Yazır)

Yazır (Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Konya).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 11

Döğer

Döğer (Afyon, Bolu, Burdur, Diyarbakır, Hatay, İzmir, Kayseri, Konya, Muğla, Sivas, Urfa).

Dodurga

Dodurga (Afyon, Ankara, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Denizli, Muğla, Sinop, Sivas, Tokat, Zonguldak).

Yaparlı

Yeni Yapar (Bolu), Eski Yapar (Çorum).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 12

Avşar (Afşar)

Afşar (Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Erzincan, Isparta, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Kahramanmaraş, Muğla, Manisa, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yozgat, Zonguldak).

Kızık

Kızık (Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırşehir, Karaman, Kütahya, Malatya, Sinop, Sivas, Tokat, Tunceli).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 13

Beğ-Dili (Beydili)

Beydili (Ankara, Çankırı, Çorum, Denizli, Gaziantep, Isparta, İçel, Karaman, Sivas).

Kargın

Kargın (Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Erzincan, Eskişehir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Aksaray, Sivas, Tokat).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 14

Bayındır

Bayındır (Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, İçel, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Samsun, Sivas).

Peçenek

Peçenek (Adana, Ankara, Eskişehir, Konya, Mardin).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 15

Çavuldur (Çavundur)

Çavundur (Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Burdur, Çankırı, Diyarbakır, Isparta, Kastamonu, Manisa, Muğla).

Salur

Salur (Antalya, Bolu, Çankırı, Çorum, Erzincan, Isparta, Kayseri, Karaman, Yozgat, Manisa, Samsun, Tokat).

Çepni

Çepni (Afyon, Amasya, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Giresun, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Manisa, Samsun, Sivas, Yozgat).

Eymür (Eymir)

Eymir (Afyon, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çorum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Malatya, Mardin, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat, Yozgat).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 16

İğdir

İğdir (Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Gümüşhane, İçel, Iğdır, Kars, Kastamonu, Malatya, Samsun, Sivas, Tokat, Zonguldak).

Büğdüz

Büğdüz (Ankara, Burdur, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Kırşehir

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 17

Alayundlu

Alayund (Kütahya, Mardin).

Yüreğir

Yüreğil (Afyon, Ankara, Balıkesir, Bilecik, Burdur, Bursa, Denizli, Giresun, Kayseri, Kütahya, Ordu, Sivas).

Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası - Resim: 18

Yıva (Yuva)

Yuva (Amasya, Ankara, Antalya, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Giresun, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Nevşehir, Aksaray, Sivas).

Kınık

Kınık (Afyon, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Eskişehir, Giresun, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırşehir, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Tokat).

