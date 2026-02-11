Hangi Türk boyundan geldiğinizi biliyor musunuz? İşte Türkiye’nin il il soy haritası

Büyük Hun İmparatorluğu (M.Ö. 204 - M.S. 216)

Ön Türk boyları olan Hunlar, Orta Asya’da Tanrı Dağları çevresinde kabileler hâlinde yaşıyordu. Zaman zaman diğer kabilelerle savaşan Hunlar, varlıklarını sürdürebilmek için Teoman önderliğinde Büyük Hun İmparatorluğu’nu kurdular.

Batı Hun İmparatorluğu (48 - 216)

Büyük Hun İmparatorluğu M.Ö. 58’de Çiçi Yabgu ile Ho-Han-ye kardeşler arasında Doğu ve Batı olarak ikiye ayrıldı. Batı Hunları Çiçi Yabgu, Doğu Hunları ise Ho-Han-ye Kağan (Şenyu) yönetti.

Avrupa Hun İmparatorluğu (375 - 454)

Avrupa’da hüküm süren en önemli Türk devletlerinden biri olan bu imparatorluk, pek çok kritik savaş ve hükümdara tanıklık etmiş, Türk tarihi için büyük önem taşır.