Haluk Levent, AHBAP ve Sedat Peker’le ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Peker’in açıklamaları şu şekilde:

“BİRİLERİ YAPIYOR AMA SÖYLEMİYOR”

“Abi bir de güven endeksi diye bir olayımız var. Her sene şampiyondun, bu sene şampiyonluğu Sedat Peker'e kaptırdın. Kendisine tavsiyelerin var mı?

Bana bak Sedat Peker şimdi şöyle, ben AHBAP'I ilk kurduğumda beraber gönüllü çalıştığımız Sibel diye bir kızımız vardı, soyadını vermeyeyim. Tweet atıyorum işte buraya gideyim. Abi gidilmiş, buraya yapın, yapılmış. Yani bu bir yıl içerisinde ben beş yüz yardım yaptıysam en az bu kadar da birileri yapıyor ama söylemiyor.

Baktım ki Sedat Peker'le çalışıyormuş kızınız, evet, rekabet gibi göründü ama hani biz bugüne ben kendisini hayatımda görmedim, karşılaşmadım da. Ama yani bu gerçekte var yani. Şimdi yalan söyleyemezsiniz.

“KİM GELDİ SEDAT PEKER DEDİM”

Birlikte yarışsak değil mi yani? En güzeli de bu değil mi abi?

Tabii tabii, evet, o yıllardır yapmıştı yani bunları. Hatta Sibel'e dedim ki ben dedim yani kim geldi Sedat Peker dedim.

Hayır, açısından benim birinci olmam, onun birinci olması, benim onuncu olmam umurumda değil. Kim? Yani böyle bir yarışma da değil ama güzel şeyler. Bu bir gerçek yani.

