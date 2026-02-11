Öğleden önceki işlemlerde yatay bir görünüm sergileyen endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,19 puan ve yüzde 0,02 artış kaydederek 13.799,23 seviyesine çıktı.

Toplam işlem hacmi 89,9 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken holding endeksi yüzde 0,76 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,44 ile metal eşya ana sanayi olurken, en fazla gerileyen yüzde 0,98 ile madencilik sektörü oldu.

Küresel piyasalarda ABD’de tüketici harcamalarının zayıfladığına işaret eden veriler ekonomide yavaşlama endişelerini artırırken, açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi risk algısı bir miktar yükseldi.TÜİK verilerine göre Aralık 2025’te ticaret satış hacmi yıllık bazda yüzde 3,8, perakende satış hacmi ise yüzde 16,3 artış gösterdi.

Analistler, günün kalan bölümünde özellikle ABD tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin izleneceğini belirtirken; teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ile 13.600 puanın ise destek konumunda bulunduğunu ifade etti.