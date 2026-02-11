Japonya futbolunda köklü bir değişiklik geliyor. Lig yönetimi, maçların berabere bitmesini engelleyecek yeni puanlama sistemini uygulamaya alacak. 90 dakikası eşit tamamlanan karşılaşmalar penaltılarla sonuçlanacak ve puanlar buna göre verilecek.
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak?
Japonya, futbolda bir devrim yaparak beraberlik sistemini kaldırdı. İşte detaylar...
2 PUAN ALMA ŞANSI DEVAM EDİYOR
FIFA kurallarının aksine beraberlik artık yok, fakat yenilgi yaşamayan takımlar 1 puan kazanabilecek.
Yeni sistemde galip gelen takım 3 puan yerine 2 puan alacak, normal galibiyet 3 puan, mağlubiyet ise 0 puan olarak kayıtlara geçecek. Bu kural, lig maçları kadar özel turnuvalar için de geçerli olacak.
Japonya liglerinde beraberlik artık yok. Maçlar her zaman bir galiple sonuçlanacak – eşitlikle biten karşılaşmalarda kazanan penaltı atışlarıyla belirlenecek.
Puanlama sistemi şu şekilde:
Galibiyet: 3 puan,
Mağlubiyet: 0 puan,
Beraberlik: Penaltılara gidilecek,
Penaltıları kazanan: 2 puan,
Penaltıları kaybeden: 1 puan.
