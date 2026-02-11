Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak?

Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak?

Japonya, futbolda bir devrim yaparak beraberlik sistemini kaldırdı. İşte detaylar...

İbrahim Doğanoğlu Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 1


Japonya futbolunda köklü bir değişiklik geliyor. Lig yönetimi, maçların berabere bitmesini engelleyecek yeni puanlama sistemini uygulamaya alacak. 90 dakikası eşit tamamlanan karşılaşmalar penaltılarla sonuçlanacak ve puanlar buna göre verilecek.

1 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 2

2 PUAN ALMA ŞANSI DEVAM EDİYOR
FIFA kurallarının aksine beraberlik artık yok, fakat yenilgi yaşamayan takımlar 1 puan kazanabilecek.

2 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 3

Yeni sistemde galip gelen takım 3 puan yerine 2 puan alacak, normal galibiyet 3 puan, mağlubiyet ise 0 puan olarak kayıtlara geçecek. Bu kural, lig maçları kadar özel turnuvalar için de geçerli olacak.

3 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 4

Japonya liglerinde beraberlik artık yok. Maçlar her zaman bir galiple sonuçlanacak – eşitlikle biten karşılaşmalarda kazanan penaltı atışlarıyla belirlenecek.

4 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 5

Puanlama sistemi şu şekilde:

Galibiyet: 3 puan,

Mağlubiyet: 0 puan,

5 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 6

Beraberlik: Penaltılara gidilecek,

Penaltıları kazanan: 2 puan,

6 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 7

Penaltıları kaybeden: 1 puan.

DİĞER

7 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 8
8 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 9
9 10
Futbolda yeni dönem: Japon futbolunda beraberlik resmen kalktı, nasıl bir sistem olacak? - Resim: 10
10 10
Kaynak: Spor Servisi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro