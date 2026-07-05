Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Günün ilk saatlerinde dolar kuru yükseliş eğilimini sürdürerek 46,81 TL seviyesine ulaştı. Saat 09.00 itibarıyla kaydedilen bu seviye, küresel ekonomik gelişmelerin yanı sıra Türkiye’de artan enflasyon ve faiz oranlarının etkisiyle şekilleniyor.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Uzmanlara göre dolar kurundaki yükselişte küresel piyasalardaki dalgalanmalar, yüksek enflasyon ve faiz politikaları belirleyici rol oynuyor. Döviz kurundaki artış, özellikle ithalat ve ihracat yapan firmalar için kritik bir değişken olmaya devam ediyor.

YÜKSEK KURUN ETKİLERİ NELER?

Dolar kurundaki yükseliş, iç piyasada birçok kalemi doğrudan etkiliyor. Özellikle enerji ve gıda gibi temel ihtiyaç ürünlerinde fiyat artışları dikkat çekerken, yüksek kurun tüketici enflasyonunu da yukarı yönlü baskıladığı görülüyor. Bu durum, vatandaşların alım gücü üzerinde önemli bir etki yaratıyor.

GÖZLER MERKEZ BANKASI KARARLARINDA

Ekonomistler, döviz kurunun seyrinde merkez bankasının atacağı adımların belirleyici olacağını ifade ediyor. Döviz rezervlerinin durumu ve uygulanacak para politikaları, önümüzdeki süreçte doların yönünü tayin eden en önemli unsurlar arasında yer alıyor.

Öngörülebilir ve dengeli bir döviz politikası, hem yatırımcılar hem de tüketiciler açısından büyük önem taşıyor.