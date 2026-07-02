Serbest piyasada döviz kurları yeni güne yukarı yönlü başladı. İstanbul piyasalarında dolar ve euro, dünkü kapanışa göre sınırlı artış gösterdi.
Dolar 46,69 seviyesinde
Serbest piyasada dolar:
46,6920 liradan alınırken
46,6940 liradan satılıyor
Dün doların satış fiyatı 46,6660 lira seviyesindeydi.
Euro 53,27 liradan işlem görüyor
Euro ise serbest piyasada:
53,2770 liradan alınıyor
53,2790 liradan satılıyor
Dün euro satış fiyatı 53,2300 lira olarak kaydedilmişti.
KURDA SINIRLI YÜKSELİŞ
Döviz kurlarındaki bu sınırlı artış, piyasaların yeni güne temkinli başladığını gösterirken, uzmanlar küresel gelişmeler ve iç piyasadaki ekonomik verilerin kur üzerindeki etkisinin süreceğine dikkat çekiyor.