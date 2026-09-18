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Kaynak: İHA

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, ilçede yaşayan M.Y. isimli şahıs jandarma karakoluna giderek dolandırıldığını söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri, A.S. isimli şahsın altınları kuyumcuda bozdurmaya çalıştığını tespit etti.

Kuyumcuya operasyon düzenleyen ekipler, A.S. isimli şahsı 4 adet altın bilezik, 1 adet altın zincir, 2 adet tam altın, 1 adet yarım altın ve 1 adet altın yüzük olmak üzere toplam değeri 925 bin 700 lira olan ziynet eşyasını satmaya çalışırken suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şahıs karakola götürülürken ziynet eşyaları ise sahibine teslim edildi.