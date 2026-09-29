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İsmail Saymaz’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre CHP’den AK Parti’ye geçecek belediye başkanları İzmir Çiğli, Tekirdağ Çerkezköy, Balıkesir Marmara Adası, Antalya Elmalı ve Erzurum Şenkaya belediye başkanları.

Yeniden Refah Partisi’nden ise Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ve Türkoğlu ilçeleri ile Elazığ’ın Palu ilçesinin belediye başkanlarının AK Parti’ye katılacağı belirtildi.

İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceği belirtilen isim ise Sivas Koyulhisar Belediye Başkanı oldu.

ROZETLERİN BUGÜN TAKILMASI BEKLENİYOR

Belediye başkanlarının 29 Eylül’de (bugün) AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenecek program kapsamında partiye katılması bekleniyor. Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Belediye Başkanı Vahap Akay’ın da bugün Ankara’daki programda AK Parti rozeti takacağı yerel basına yansımıştı.

İzmir Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’ın da AK Parti’ye geçeceği bir gün önce gündeme gelmiş, Yıldız’ın AK Parti Genel Merkezi’nde yapılacak toplantıda partiye katılmasının beklendiği aktarılmıştı.

İsmail Saymaz’ın açıkladığı dokuz kişilik listenin tamamına ilişkin AK Parti’den henüz toplu ve resmi bir açıklama yayımlanmadı.



Gazeteci İsmail Saymaz'ın paylaşımı şu şekilde;

