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İzmir'in Çiğli ilçesinde uzun süredir gündemde olan parti değişikliği iddialarında yeni bir gelişme yaşandı. CHP'li Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız'ın AK Parti'ye katılacağı öne sürüldü.

Yıldız'ın yarın düzenlenecek AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda gerçekleştirilecek törenle partiye katılması bekleniyor. Belediye Başkanı'nın Ankara'ya, AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ile birlikte gittiği bildirildi.

ROZETİNİ ERDOĞAN'IN TAKACAĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Sözcü'nün haberine göre Onur Emrah Yıldız'ın parti rozetini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak. Yıldız'ın AK Parti'ye katılması halinde Çiğli'de 27 yıldır devam eden CHP yönetimi de sona erecek.

Çiğli'de 1999 yılında CHP'den Tevfik Alyanak'ın belediye başkanı seçilmesinden bu yana belediye CHP'li isimler tarafından yönetiliyor. 2024 yerel seçimlerinde ise Onur Emrah Yıldız, CHP'den belediye başkanı seçilmişti.

YENİ PARTİLİ VEKİLLERİN TELEFONLARINA ÇIKMADIĞI İDDİASI

Gazeteci İsmail Saymaz da geçtiğimiz hafta YENİ Partili milletvekillerinin Yıldız'a ulaşamadığını yazdı. Saymaz, Yıldız'ın 28 Eylül'de AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda rozet takacağını belirtmişti.

Saymaz ayrıca iddiaları sormak için Yıldız'ı aradığını ancak beş saat boyunca kendisine dönüş yapılmadığını ifade etti. Yıldız'ın danışmanının ise belediye başkanının başka bir telefonu bulunduğunu ancak bu numaranın “çok gizli” olduğu gerekçesiyle paylaşılmadığını söylediğini aktardı.

SODEM ÜYELİĞİNİN İPTALİ GÜNDEMDE

Çiğli Belediye Meclisi'nin ekim ayı toplantısında görüşülmesi beklenen bir madde de dikkat çekti. Çiğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan maddede, belediyenin Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) üyeliğinin iptal edilmesi istendi.

Söz konusu teklifin ekim ayında yapılacak belediye meclisi toplantısında görüşülmesi bekleniyor.

MECLİS ÜYELERİNDEN ORTAK AÇIKLAMA

Çiğli Belediye Meclis üyeleri ise parti değişikliği iddialarının ardından ortak bir açıklama yayımlamıştı.

CHP, YENİ Parti ve bağımsız belediye meclis üyelerinin imzasını taşıyan açıklamada, meclis üyelerinin AK Parti'ye geçmek gibi bir düşüncelerinin olmadığı ifade edilmişti.