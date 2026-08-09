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Kaynak: AA

Sahil boyunca uzanan kumluk alanda kendiliğinden yetişen kum zambakları, açan beyaz çiçekleriyle bölgedeki doğal bitki örtüsü içinde öne çıkıyor.

Geyikkoşan sahilinin geniş bir bölümüne yayılan kum zambakları, yöredeki doğal güzelliklerin önemli unsurları arasında bulunuyor. Bitkilerin sahildeki yayılımı dronla havadan kayda alındı.

Koruma altında tutulan kum zambaklarının koparılması ya da yetiştiği doğal alanlara zarar verilmesi halinde, 2026 yılı kapsamında 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.