Sahil boyunca uzanan kumluk alanda kendiliğinden yetişen kum zambakları, açan beyaz çiçekleriyle bölgedeki doğal bitki örtüsü içinde öne çıkıyor.

Dokunmak bile yasak: Bu çiçeği koparmanın bedeli 699 bin TL - Resim : 1

Geyikkoşan sahilinin geniş bir bölümüne yayılan kum zambakları, yöredeki doğal güzelliklerin önemli unsurları arasında bulunuyor. Bitkilerin sahildeki yayılımı dronla havadan kayda alındı.

Kalanşo çiçeğine bunu yapan yaşadı: Yıl boyu çiçek açıyor, gören çiçeğini tanıyamıyorKalanşo çiçeğine bunu yapan yaşadı: Yıl boyu çiçek açıyor, gören çiçeğini tanıyamıyorYaşam

Koruma altında tutulan kum zambaklarının koparılması ya da yetiştiği doğal alanlara zarar verilmesi halinde, 2026 yılı kapsamında 699 bin liraya kadar idari para cezası uygulanıyor.