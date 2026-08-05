Kalanşo çiçeğine bunu yapan yaşadı: Yıl boyu çiçek açıyor, gören çiçeğini tanıyamıyor

TOPRAK VE SAKSI TERCİHİ SANDIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ

Bitkinin sağlıklı gelişebilmesi için suyu hızlı tahliye eden geçirgen toprak tercih edilmelidir. Kaktüs ve sukulent toprağı bu açıdan oldukça uygundur. Altı delikli saksılar ise fazla suyun dışarı çıkmasını sağlayarak köklerin zarar görmesini önler.