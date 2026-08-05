Kalın ve etli yaprakları sayesinde su depolayabilen kalanşo, bakımı kolay olması nedeniyle en çok tercih edilen salon bitkileri arasında yer alıyor. Doğru ortam sağlandığında uzun süre çiçek açabilen bitki, özellikle yoğun tempoya sahip kişiler için ideal seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.
Kalanşo çiçeğine bunu yapan yaşadı: Yıl boyu çiçek açıyor, gören çiçeğini tanıyamıyor
Ev ve ofislerin en sevilen süs bitkilerinden biri olan kalanşo, doğru bakım uygulandığında aylar boyunca rengârenk çiçekleriyle yaşam alanlarını süslüyor. Peki birçok kişinin kısa sürede soldurduğu bu bitkinin uzun ömürlü kalmasının sırrı ne? İşte uzmanların önerdiği püf noktaları...Mina Kaymakçı
IŞIK SEÇİMİ TÜM DENGEYİ DEĞİŞTİRİYOR
Kalanşo, aydınlık ortamları sevse de gün boyunca yakıcı güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Sabah veya akşam güneşi bitkinin gelişimini desteklerken, öğle saatlerindeki yoğun güneş yapraklarda yanıklara neden olabilir. En uygun yer, bol ışık alan ancak dolaylı güneş gören pencere kenarlarıdır.
EN BÜYÜK HATA SULAMADA YAPILIYOR
Kalanşonun bakımında en sık yapılan hata fazla sulamadır. Toprağın tamamen kurumadan yeniden sulanması kök çürümesine yol açabilir. Sulama öncesinde toprağın üst kısmının kuruduğundan emin olunmalı, saksı tabağında biriken su ise mutlaka dökülmelidir.
TOPRAK VE SAKSI TERCİHİ SANDIĞINIZDAN DAHA ÖNEMLİ
Bitkinin sağlıklı gelişebilmesi için suyu hızlı tahliye eden geçirgen toprak tercih edilmelidir. Kaktüs ve sukulent toprağı bu açıdan oldukça uygundur. Altı delikli saksılar ise fazla suyun dışarı çıkmasını sağlayarak köklerin zarar görmesini önler.
ÇİÇEKLERİN UZUN SÜRE KALMASI İÇİN BUNU YAPIN
Solan çiçeklerin düzenli olarak temizlenmesi, bitkinin enerjisini yeni tomurcuk oluşturmaya yönlendirmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kuruyan yaprakların budanması da kalanşonun daha sağlıklı ve estetik görünmesini sağlar.
KIŞ AYLARINDA DİNLENME DÖNEMİNE DİKKAT
Kalanşo, yıl boyunca sürekli çiçek açan bir bitki değildir. Sonbahar ve kış aylarında daha az sulanması, serin ve aydınlık bir ortamda dinlendirilmesi yeni çiçeklenme dönemine daha güçlü hazırlanmasını sağlar.
GÜBRELEMEYİ ABARTMAYIN
İlkbahar ve yaz aylarında ayda bir kez çiçekli bitkilere uygun sıvı gübre kullanılması yeterlidir. Fazla gübre kullanımı ise bitkinin çiçek yerine yaprak üretmesine neden olabilir ve gelişimini olumsuz etkileyebilir.
HASTALIKLARDAN KORUMANIN YOLLARI
Aşırı nem, hava almayan ortamlar ve düzensiz sulama mantar hastalıklarına davetiye çıkarabilir. Bitkinin bulunduğu ortamın düzenli havalandırılması ve yapraklarda oluşabilecek zararlıların erken fark edilmesi, sağlıklı gelişim açısından büyük önem taşır.
KALANŞO YILLARCA NASIL YAŞAR?
Doğru ışık, kontrollü sulama, uygun toprak ve düzenli bakım bir araya geldiğinde kalanşo uzun yıllar boyunca yaşamını sürdürebilir. Basit ama etkili bakım kurallarına dikkat edenler, her sezon yeniden açan canlı ve gösterişli çiçeklerin keyfini çıkaracak.