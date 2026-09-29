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Kaynak: İHA

Adıyaman merkez Yenisanayi Mahallesi'nde, 16 yaşındaki A.E. ile M.B. isimli kuzenler, “Doğruluk mu Cesaret mi?” oyunu sırasında tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmada, kuzenler birbirlerine bıçakla saldırdı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Olayda A.E. sırtı ve kolundan, M.B. ise elinden yaralandı. İhbarın ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı çocuklar, daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.

Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.