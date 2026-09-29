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UEFA Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın İtalya'ya 4-1 yendildiği maçın ardından Roberto Mancini karşılaşmayı değerlendirdi.

İlk yarıdaki performanslarından memnun olduğunu belirten Mancini, ikinci yarıda ise takımının oyundan düştüğünü ifade etti.

'ÖNEMLİ OLAN TÜRKİYE KARŞISINDA GALİBİYETTİ'

Roberto Mancini'nin açıklamaları şu şekilde:

"İlk yarı iyi oynadık ama sonrasında oyundan düşmemize rağmen istediğim reaksiyonu oyuncularım gösterdi. Önemli olan Türkiye karşısında galibiyet alabilmekti.

Bundan sonra da aynı şekilde oynayarak yolumuza devam etmek istiyoruz. İstediğim oyun tam olarak bu değildi ama galibiyet çok önemliydi."