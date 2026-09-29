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YENİ Parti'de kongre hazırlıkları sürerken, milletvekili seçimlerine yönelik çalışmalar da hız kazandı.

Gazeteci Sinan Burhan, Ankara kulislerine dair çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ÖZGÜR ÖZEL ÖN SEÇİME GİRECEK"

Burhan, YENİ Parti Genel Başkan Özgür Özel’in parti içindeki demokratik rekabeti artırmak amacıyla ön seçime gireceğini açıkladı.

Duayen gazeteci ayrıca; ön seçime gireceği belirtilen isimler arasında Gamze Taşçıer, Aylin Yaman, Umut Akdoğan, Mahmut Tanal, Deniz Yavuzyılmaz, Harun Yıldızlı, Ali Gökçek ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun da bulunduğunu aktardı.

Burhan, yaptığı değerlendirmede daha önce gündeme gelen milletvekili transferlerine ilişkin de dikkat çeken bir iddiayı paylaştı.

MİLLETVEKİLİ TRANSFERLERİ İDDİASI

Burhan şu ifadeleri kullandı:

"Dün yayında, 30’un üzerinde milletvekilinin CHP’ye geçeceği söylendi. Ancak bana göre bu rakam doğru değil. Konuştuğum kişi durumu şöyle açıkladı: 'Yeni Parti umduğunu bulamadı, daha yıl bitmeden 30’un üzerinde milletvekili CHP’den Yeni Parti’ye geçecek.' Ben bu görüşe katılmadığımı belirterek kendisine bunu sordum. Bana, 'Niye %2’lik bir partiye geçsinler ki?' dedi."

Sinan Burhan, görüştüğü kişinin ayrıca Özgür Özel’in 91 milletvekilinin tamamına liste başı olma sözü verdiğini iddia ettiğini belirterek, bu iddianın dikkat çekici bir detay olduğunu ifade etti.