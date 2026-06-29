Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Kınık Köyünde 3-8 Temmuz tarihleri arasında 5 ayrı dernek ve grubu tarafından kamp ve karavan etkinliği düzenlenecek.

Bu yıl ikincisi düzenlenecek olan karavan etkinliği, 2026 Şeyh Edebali Anma Yılı kapsamında, 3-4-5-6-7-8 Temmuz tarihlerinde Bilecik’in Pazaryeri ilçesine bağlı Çömlek köyü olarak bilinen Kınık Köyün’ de ‘’KINIK’TA BULUŞALIM KAMP KARAVAN ETKİNLİĞİ’’ olarak gerçekleştirilecek.

Ücretsiz olacağı duyurulan etkinlik katılımcılarla birlikte 3 Temmuz Cuma günü saat 19:30 ’da yapılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak.

Etkinliği düzenleyen grup ve dernekler adına açıklama yapan Onbir Onbir Bilecikliler Grubu Başkanı Hikmet Güven, “Amacımız, Türkiye’nin dört bir tarafından gelecek olan Karavan, çadır kamp, bisiklet, motor, olta balıkçılığı ve doğa yürüyüş gruplarının katılım ve katkıları ile Bilecik'i kültür ve turizm yönünden tanıtmak, yöresel ürünlerin üretimini desteklemek, sosyoekonomik ve ekoturizmine katkı sağlamak öngörüsüyle bu etkinliği düzenliyoruz.

Bu seneki etkinliğimizde 500' ün üzerinde karavanın gelmesini ve 200'ün üzerinde çadırın kurulmasını bekliyoruz. Ayrıca etkinlik kapsamında göl kenarında balık tutma, yerel sanatçılarımızın sahne alacağı kamp ateşi eşliğinde konserlerimiz, çeşitli yarışmalarımız, gıda ve hediyelik eşya satış reyonları, cumartesi ve pazar günü sabahı çorba ikramımız olacaktır. Bilecik'i Kültür ve Turizm merkezi haline getirmek ve Ulusal ve Uluslararası alanda tanıtımı sağlamak için elimizden gelen katkıyı vermeye devam edeceğiz. Biz Bilecikliyiz, herşey "Ortak Değerimiz Bilecik" için” dedi.

Başkan Güven tüm hemşehrilerini 3-4-5-6-7-8 Temmuz'da Bilecik/Pazaryeri/ Kınık köyü Gölbaşı Kamp Karavan Park'ında yapılacak olan KINIK’TA BULUŞALIM KAMP KARAVAN ETKİNLİĞİ ne davet etti

Öte yandan etkinliğin Onbir Onbir Bilecikliler Grubu, Bir Tutkudur Karavan Grubu, Bilecikli Ramazan Kamp Karavan Gurubu, Karavan Sevdalıları11 Grubu ve Kınık Köyü Çömlekçilik Derneği tarafından ortaklaşa düzenleneceği belirtildi.