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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 543 bin 349 lira oldu. Önceki gün işlem hacmi 4 milyon 281 bin 968 lira olarak açıklanmıştı.

DOĞAL GAZIN REFERANS FİYATI 17 BİN 269 LİRA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 269 lira olarak belirlendi. Piyasada gerçekleşen doğal gaz ticaret miktarı ise 321 bin metreküp oldu.

DENGELEME GAZINDA ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazının alış fiyatı 18 bin 132 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 405 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 90 MİLYON METREKÜPTEN FAZLA GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 90 milyon 282 bin 159 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 90 milyon 319 bin 801 metreküp olarak kayıtlara geçti.