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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında fiyat dalgalanması sürüyor. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en düşük 250 lira 35 kuruş, en yüksek ise 4 bin lira 1 kuruş olarak belirlendi.

GÜN İÇİNDE BÜYÜK FİYAT FARKI

Gün öncesi piyasada en yüksek fiyat saat 21.00’de 4 bin lira 1 kuruş olurken, en düşük fiyat saat 10.00’da 250 lira 35 kuruş olarak kaydedildi. Gün içerisindeki bu geniş makas dikkat çekti.

ORTALAMA FİYAT 2 BİN LİRANIN ÜZERİNDE

Elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 325 lira 26 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 376 lira 48 kuruş olarak hesaplandı.

İŞLEM HACMİ ARTTI

Spot piyasada işlem hacmi, bir önceki güne göre yüzde 0,33 artarak 1 milyar 375 milyon 772 bin 830 liraya ulaştı.

BUGÜNKÜ FİYATLAR DAHA DA YÜKSEKTİ

Öte yandan spot piyasada bugün için fiyatlar daha yüksek seviyelerde gerçekleşti. Bir megavatsaat elektriğin fiyatı gün içinde en düşük 350 lira, en yüksek ise 4 bin 300 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Elektrik piyasasında fiyatlardaki bu dalgalanmanın, arz-talep dengesi ve saatlik tüketim değişimleriyle şekillenmeye devam ettiği belirtiliyor.