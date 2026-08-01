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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

İŞLEM HACMİNDE SERT GERİLEME

Piyasada işlem hacmi 7 milyon 515 bin 578 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün açıklanan 16 milyon 369 bin 964 liraya göre önemli ölçüde düşüşe işaret etti.

Ticaret miktarı 930 bin metreküp

Spot piyasada gaz ticaret miktarı 930 bin metreküp olarak kaydedildi. Bu veri, piyasadaki hareketliliğin sınırlı kaldığını gösterdi.

DENGELEME FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı fiyatları da açıklandı.

Alış fiyatı: 18 bin 482 lira 22 kuruş

Satış fiyatı: 16 bin 722 lira

ARZ VE GİRİŞ DENGESİ KORUNDU

Türkiye’ye dün toplam 79 milyon 862 bin 533 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 79 milyon 885 bin 347 metreküp oldu.

Veriler, doğal gaz piyasasında arz ile tüketim arasındaki dengenin büyük ölçüde korunduğunu ortaya koydu.