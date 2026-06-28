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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 190 lira 61 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, piyasada işlem hacmi önemli ölçüde artarak 19 milyon 786 bin 390 liraya ulaştı. Bir önceki gün bu rakam 2 milyon 602 bin 848 lira seviyesindeydi.

Piyasada dün gerçekleşen toplam gaz ticaret miktarı ise 1 milyon 151 bin metreküp olarak kaydedildi.

DENGELEME GAZI FİYATLARI DA AÇIKLANDI

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 50 lira 14 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 331 lira 8 kuruş olarak tespit edildi.

ARZ VE GİRİŞ RAKAMLARI

Türkiye’ye dün toplam 100 milyon 93 bin 833 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 99 milyon 974 bin metreküp oldu.

Açıklanan veriler, spot doğal gaz piyasasında hem fiyat hem de işlem hacmi tarafında dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını ortaya koydu.