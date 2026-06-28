TOGG faizsiz kredi kampanyası başladı: Hangi bankalar 900 bin TL sıfır faiz fırsatı veriyor?

TOGG T10X Kampanyası: Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli SUV modeli T10X'in V2 versiyonunda ise 650 bin TL limitle, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Bu finansman modelinde aylık geri ödeme tutarı yaklaşık 54.167 TL olarak hesaplanıyor.