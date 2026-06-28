Sıfır faizli araba sahibi olmak isteyenlerin yakın takibindeki dev kampanyada, yeni sedan modeli T10F için 900 bin TL, popüler SUV modeli T10X için ise 650 bin TL tutarında 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
TOGG faizsiz kredi kampanyası başladı: Hangi bankalar 900 bin TL sıfır faiz fırsatı veriyor?
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobil markası TOGG, Haziran 2026'ya özel hazırladığı finansman kampanyasında sona yaklaşıyor.Haber Merkezi
Otomotiv piyasasında taşları yerinden oynatan kampanya kapsamında bireysel kullanıcılar, faiz yükü altına girmeden yüksek finansman desteğine erişebiliyor. Şirketlere yönelik %100'e varan finansman seçeneklerinin de yer aldığı Haziran 2026 kampanyasında, model bazlı kredi limitleri ve ödeme planları netleşti.
TOGG 900 BİN TL VE 650 BİN TL FAİSZİZ KREDİ DETAYLARI
TOGG T10F Kampanyası: Markanın yeni sedan modeli T10F'in V2 ve 4More versiyonlarında geçerli olan 900 bin TL limitle, 12 ay vade ve %0 faiz avantajı sağlanıyor. Bu seçenekte aylık taksit tutarı yaklaşık 75.000 TL seviyesinde gerçekleşiyor.
TOGG T10X Kampanyası: Türkiye'nin en çok tercih edilen elektrikli SUV modeli T10X'in V2 versiyonunda ise 650 bin TL limitle, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatı sunuluyor. Bu finansman modelinde aylık geri ödeme tutarı yaklaşık 54.167 TL olarak hesaplanıyor.
TOGG FAİSSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?
TOGG'un avantajlı Haziran ayı finansman paketleri, markanın iş ortaklığı yürüttüğü anlaşmalı kamu, özel ve katılım bankaları üzerinden kullandırılıyor. Başvurular dönemsel olarak belirlenen model ve limitlere göre şu bankalardan yapılabiliyor:
Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank: Kamu bankaları olarak belirlenen limitlerde avantajlı paketler sunuyor.
Türkiye İş Bankası: T10X V2 ve T10F V2 modellerinde, belirlenen yasal limitler kapsamında 12 ay vadeli sıfır faizli finansman sağlıyor.
Akbank: TOGG'un dijital ekosistemi olan Trumore uygulaması üzerinden yapılacak başvurularda, T10X ve T10F'nin belirli versiyonlarına %0 faizli kredi desteği aktarıyor.
Albaraka Türk & Kuveyt Türk: Katılım finans ilkeleri doğrultusunda T10X V2 ve T10F V2 araç alımlarında 12 ay vadeli %0 kâr payı avantajıyla destek sağlıyor.
TEB (Türk Ekonomi Bankası): Kampanya kapsamında finansman sağlayan bir diğer özel banka olarak listede yer alıyor.
HAZİRAN 2026 GÜNCEL TOGG FİYAT LİSTESİ
TOGG T10X (SUV) Fiyatları
T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.869.048 TL
T10X V1 RWD Uzun Menzil: 2.179.668 TL
T10X V2 RWD Uzun Menzil: 2.371.000 TL
T10X V2 4More Obsidiyen: 3.218.057 TL
TOGG T10F (Sedan) Fiyatları
T10F V1 RWD Standart Menzil: 1.884.980 TL
T10F V1 RWD Uzun Menzil: 2.195.600 TL
T10F V2 RWD Uzun Menzil: 2.370.930 TL
T10F V2 4More: 3.217.857 TL