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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 2 milyon 602 bin 848 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 36 bin 804 lira olarak açıklanmıştı.

Spot piyasada 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 124 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 152 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 980 lira 20 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 267 lira 80 kuruş olarak kaydedildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 827 bin 363 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşirken, piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı 97 milyon 908 bin 203 metreküp oldu.