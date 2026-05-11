Elektrik piyasasındaki hareketliliğin ardından gözler, enerji maliyetlerinin bir diğer temel direği olan doğal gaza çevrildi. EPİAŞ verilerine göre, spot piyasada dün işlem hacmi bir önceki güne göre sınırlı bir düşüş yaşayarak 4 milyon 280 bin 559 lira seviyesinde gerçekleşti.

REFERANS FİYAT 17 BİN 191 TL

Spot doğal gaz piyasasında dün yapılan işlemlerde, 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 191 lira olarak kayıtlara geçti. Gaz ticaret miktarının 249 bin metreküp seviyesinde kaldığı piyasada, dengeleme gazı fiyatları da piyasa katılımcıları için netleşti:

Alış Fiyatı: 18 bin 50 lira 55 kuruş.

Satış Fiyatı: 16 bin 331 lira 45 kuruş.

TÜRKİYE’YE DEV GİRİŞ: 131 MİLYON METREKÜP

Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından kritik olan sisteme giriş miktarlarında ise yoğunluk sürüyor. Dün itibarıyla Türkiye'ye giriş yapan toplam gaz miktarı 131 milyon 781 bin 408 metreküp oldu. Bu girişin büyük bir kısmı iç piyasaya sunulurken, piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı 130 milyon 470 bin 950 metreküp olarak açıklandı.

PİYASADA HACİM HAFİF GERİLEDİ

Önceki gün 4 milyon 369 bin lira olarak açıklanan işlem hacminin dün 4,2 milyon lira seviyesine inmesi, piyasadaki günlük dalgalanmanın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, referans fiyatların seyri ve dengeleme gazı maliyetlerinin özellikle enerji yoğun üretim yapan sektörler için kritik önemde olduğunu vurguluyor