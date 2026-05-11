Enerji piyasalarında işlem hacmi gerilerken, fiyatlardaki "uçurum" dikkat çekici boyutlara ulaştı. EPİAŞ'tan alınan son verilere göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi düne göre yüzde 41,6 azalarak 294 milyon 49 bin lira seviyesine çekildi. Hacim düşerken, fiyatlardaki saatlik değişimler sanayici ve enerji takipçilerini şaşırttı.

AKŞAM SAATLERİNDE ZİRVE: 3 BİN 600 TL!

Yarın (12 Mayıs) için yapılan fiyatlamalarda, elektriğin en pahalı olduğu zaman dilimi yine akşam saatleri oldu. Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, saat 20.00’de 3 bin 600 lira ile tavan yaptı. Tüketimin en yoğun olduğu saatlerdeki bu yüksek seyir, maliyet baskısını bir kez daha hissettirdi.

GÜNDÜZ SAATLERİNDE BEDAVA ELEKTRİK!

Piyasadaki asıl sürpriz ise gündüz saatlerinde yaşandı. Yenilenebilir enerji üretiminin ve arz fazlasının etkisiyle, yarın saat 09.00 ile 15.00 arasında elektriğin megavatsaat fiyatı 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi. Bugün için de en düşük seviyesi "sıfır" olan spot fiyatlar, arz-talep dengesindeki keskin geçişleri gözler önüne serdi.

ORTALAMALAR NE DİYOR?

Fiyatlardaki bu sert dalgalanmaların ardından oluşan ortalama tablolar ise şöyle gerçekleşti:

Aritmetik Ortalama Fiyat: 528 lira 87 kuruş.

Ağırlıklı Ortalama Fiyat: 651 lira 78 kuruş.

Bugün için kaydedilen en yüksek fiyat ise 4 bin 300 lira 1 kuruş ile yarınki öngörülen tavan fiyatın da üzerine çıkmıştı. Piyasada işlem hacminin neredeyse yarı yarıya düşmesi, enerji arzındaki durağanlığı ve maliyet planlamalarındaki temkinli bekleyişi işaret ediyor.