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Kaynak: AA

Spot piyasada elektriğin yarın için en yüksek ve en düşük olacağı saatler belli oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,02 azalarak 1 milyar 339 milyon 853 bin 722 lira olarak gerçekleşti.

ELEKTRİĞİN EN PAHALI OLDUĞU SAAT BELLİ OLDU

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 99 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Elektriğin megavatsaat fiyatı saat 18.00'de 4 bin 99 lira 99 kuruşla günün en yüksek seviyesine ulaşacak.

En düşük fiyat ise saat 12.00'de 950 lira 1 kuruş olarak kaydedilecek.

ORTALAMA ELEKTRİK FİYATI 2 BİN 540 LİRA

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 445 lira 85 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 540 lira 28 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin bugün için en yüksek fiyatı 4 bin 200 lira, en düşük fiyatı ise 1197 lira 14 kuruş olarak kayıtlara geçti.