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Kaynak: AA

Avrupa'da doğal gaz fiyatları, ABD'nin İran limanlarına yönelik ablukayı kaldırması halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı yeniden açabileceğine ilişkin haberlerin ardından son üç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlandırmasında referans kabul edilen Hollanda merkezli TTF'de ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı, pazartesi gününü 73,25 avrodan tamamladı.

Fiyatlar bugün saat 13.59 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,6 azalarak 69,15 avroya düştü.

İRAN'IN HÜRMÜZ BOĞAZI AÇIKLAMASI FİYATLARI ETKİLEDİ

Japonya'nın Kyodo Haber Ajansı'na göre İran, ABD'nin deniz ablukasını kaldırması ve diplomasiye dönmesi halinde Hürmüz Boğazı'nı 7 gün içinde yeniden açmaya hazır olduğunu Washington'a iletti.

İsmi açıklanmayan İranlı bir hükümet yetkilisi, teklifin arabulucular aracılığıyla ABD'ye ulaştırıldığını ve iki ülke arasında kalıcı ateşkes sağlanması amacıyla müzakerelerin yeniden başlatılmasının önerildiğini belirtti.

Öte yandan, Asya'da LNG talebinin özellikle Çin ve Japonya'da zayıf seyretmesi de doğal gaz fiyatlarını aşağı yönlü baskılayan unsurlar arasında yer aldı.

AVRUPA'NIN DOĞAL GAZ DEPOLARINDA DOLULUK YÜZDE 69,94

Avrupa Gaz Altyapısı (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 69,94 seviyesinde bulunuyor. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 81,85 olarak kaydedilmişti.

Norveç'in doğal gaz ihracatı ise bakım çalışmaları nedeniyle kısıtlı seyretmeye devam ediyor. Ülkenin doğal gaz ihracat kapasitesinin, Avrupa'da kış öncesi talebin arttığı döneme hazırlık amacıyla yürütülen planlı bakım çalışmaları nedeniyle eylül sonuna kadar yaklaşık yüzde 20 azalması bekleniyor.

Avrupa'nın en büyük doğal gaz üreticisi Norveç, kıtanın doğal gaz talebinin yüzde 30'dan fazlasını karşılıyor.

SICAK HAVA DOĞAL GAZ TALEBİNİ AZALTABİLİR

Analistler, Avrupa'da önümüzdeki iki haftada beklenen sıcak hava nedeniyle ısınma amaçlı doğal gaz talebinin azalacağını ve bunun fiyatlardaki düşüşü destekleyeceğini öngörüyor.