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Kaynak: AA

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün işlem hacmi 13 milyon 737 bin 175 lira oldu. Piyasada işlem hacmi önceki gün 8 milyon 106 bin 794 lira olarak gerçekleşmişti.

DOĞAL GAZ TİCARET MİKTARI 795 BİN METREKÜP OLDU

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 279 lira 47 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Piyasada gaz ticaret miktarı 795 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 143 lira 44 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 415 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE'YE 91,3 MİLYON METREKÜP DOĞAL GAZ GİRİŞİ

Türkiye'ye dün 91 milyon 358 bin 782 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti.

Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 91 milyon 273 bin 941 metreküp olarak kayıtlara geçti.