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Kaynak: AA

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 232 lira 9 kuruş olarak tespit edildi.

İŞLEM HACMİ GERİLEDİ

Piyasada işlem hacmi 4 milyon 84 bin 6 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, önceki gün 4 milyon 360 bin 993 lira seviyesindeydi.

TİCARET MİKTARI AÇIKLANDI

Spot doğal gaz piyasasında gaz ticaret miktarı 237 bin metreküp olarak kayıtlara geçti.

DENGELEME GAZI FİYATLARI BELLİ OLDU

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 93 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 370 lira 49 kuruş olarak belirlendi.

TÜRKİYE’YE GAZ GİRİŞİ 96 MİLYON METREKÜPÜ AŞTI

Türkiye’ye dün 96 milyon 671 bin 5 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen toplam doğal gaz miktarı ise 96 milyon 713 bin 950 metreküp oldu.