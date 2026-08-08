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Kaynak: Haber Merkezi

Romanya hava sahasından Bulgaristan'a giren bir insansız hava aracı (İHA), Bulgaristan'ın Romanya sınırındaki Kardam köyü yakınlarında patladı.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev'in açıklamasına göre İHA, cumartesi günü yerel saatle 08.10'da Bulgaristan hava sahasına girerek sınırın yakınlarındaki bir ayçiçeği tarlasında patladı.

Meydana gelen olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Açıklamaya göre altyapıda da herhangi bir hasar meydana gelmedi.

DOĞAL GAZ HATTININ YAKININDA PATLADI

Patlamanın meydana geldiği noktanın enerji altyapısına yakınlığı ise dikkat çekti.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre İHA'nın düştüğü alan, Türkiye'den Ukrayna'ya uzanan Trans-Balkan doğal gaz boru hattının Bulgaristan'daki kompresör istasyonuna yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Romanya tarafındaki kompresör istasyonuna ise yalnızca 200 metre uzaklıkta bulunuyor.

Bulgar yetkililer patlamanın ardından bölgeyi güvenlik çemberine aldı. İHA'nın hangi tip olduğu ise henüz belirlenemedi.

Haberde İHA'nın hangi ülkeye ait olduğuna veya nereden fırlatıldığına ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi.

NE ROMANYA NE DE BULGARİSTAN TESPİT EDEBİLDİ

Olayın dikkat çeken bir diğer yönü ise İHA'nın patlamadan önce hava savunma sistemleri tarafından tespit edilememesi oldu.

Radev, insansız hava aracının ne Romanya ne de Bulgaristan hava sahasındayken daha önce tespit edildiğini belirterek bunun İHA'ların tespit ve teşhis edilmesinin hâlâ önemli bir güvenlik sorunu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Radev ayrıca Bulgar ordusuna yönelik yüksek hassasiyetli radarların teslimatında gecikme yaşandığını belirterek bu konuda adım atılacağını açıkladı.