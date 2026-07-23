Michelin restoranında karıncalı tatlı skandalı: 3,8 milyon TL’lik kazanç ortaya çıktı

Karıncalar kaçak ve yasaklı çıktı

Soruşturmaya göre restoranda kullanılan karıncalar ABD ve Tayland’dan ithal edildi, bazı partilerin ise Myanmar’dan kaçak yollarla getirildiği değerlendirildi.

Güney Kore mevzuatına göre yalnızca belirli böcek türlerinin gıda olarak tüketimine izin veriliyor. Karıncalar ise bu kapsamda yer almıyor ve kullanılabilmesi için özel izin gerekiyor.