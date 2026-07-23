Burçin Uysal'ın özel haberine göre Güney Kore’de Michelin yıldızlı bir restoranda yasaklı karıncaların tatlılarda kullanıldığı skandala ilişkin soruşturma tamamlandı, dava süreci başladı. Restoran sahibi ve şefi hâkim karşısına çıkarken dosyaya giren detaylar dikkat çekti.
Michelin restoranında karıncalı tatlı skandalı: 3,8 milyon TL’lik kazanç ortaya çıktı
Yasaklı karıncalarla hazırlanan tatlıdan binlerce porsiyon satan restoranın gelir ve sağlık riski detayları dava dosyasına girdi.Kaynak: Diğer
12 binden fazla porsiyon satıldı
Savcılığın iddianamesine göre Seul’ün lüks Gangnam bölgesindeki iki Michelin yıldızlı restoran, yaklaşık dört yıl boyunca ithal karıncaları kullanarak 12 bin 274 porsiyon karıncalı sorbe sattı.
Bu satışlardan yaklaşık 120 milyon won (yaklaşık 3,8 milyon TL) gelir elde edildiği belirtildi. İddianamede ayrıca bu süreçte on binlerce karıncanın kullanıldığı öne sürüldü.
Karıncalar kaçak ve yasaklı çıktı
Soruşturmaya göre restoranda kullanılan karıncalar ABD ve Tayland’dan ithal edildi, bazı partilerin ise Myanmar’dan kaçak yollarla getirildiği değerlendirildi.
Güney Kore mevzuatına göre yalnızca belirli böcek türlerinin gıda olarak tüketimine izin veriliyor. Karıncalar ise bu kapsamda yer almıyor ve kullanılabilmesi için özel izin gerekiyor.
Ağır metal tespit edildi
Dosyaya giren en kritik bulgulardan biri ise kullanılan karıncalarda izin verilen sınırların üzerinde ağır metal tespit edilmesi oldu. Bu durum, skandalın gıda güvenliği boyutunu daha da büyüttü.
Şeften savunma geldi
Restoran yönetimi mahkemede satış rakamlarının abartıldığını savunurken, karıncalı sunumun yalnızca talep eden müşterilere verildiğini öne sürdü.
Şef ise ABD ve Avrupa’da çalıştığı dönemde karınca kullanımının yaygın olduğunu belirterek, Güney Kore’de yasak olduğunu bilmediğini ifade etti.
Savcılık hapis cezası istiyor
Savcılık, restoran sahibi hakkında 1 yıl hapis cezası ve bağlı şirket için yüksek miktarda para cezası talep etti. Davada nihai kararın sonbaharda açıklanması bekleniyor.
Karınca neden kullanılıyor?
Karınca, içerdiği formik asit nedeniyle limonsu bir ekşilik verdiği için bazı şefler tarafından doğal aroma verici olarak tercih ediliyor. Özellikle modern mutfak anlayışında tatlılar ve gurme tabaklarda asidite sağlamak amacıyla kullanılabiliyor.
Ancak Güney Kore’deki olayda tartışmanın odağında, karıncanın gastronomik kullanımı değil; gıda güvenliği kurallarına aykırı şekilde yasaklı ve kontrolsüz ürünlerin kullanılması yer alıyor.