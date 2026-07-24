2 ayda net 200 bin lira kazanç elde ediyorlar: Bacasız fabrika gibi para basıyor

Bölgede uzun yıllardır bu işi yapan Burhan Düzenli ise işin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, "Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bir kişi günde yaklaşık 2 bin lira gelir elde edebilir. Ben bu işi 10 yaşımdan beri yapıyorum. İki ayda 150-200 bin lira kazanıyorum." ifadelerini kullandı.