Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde doğal olarak yetişen goga otu (hasır otu), yaz aylarında bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.
2 ayda net 200 bin lira kazanç elde ediyorlar: Bacasız fabrika gibi para basıyor
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Kızılırmak Deltası'nda yetişen goga otu, Samsun'da yüzlerce ailenin önemli gelir kaynaklarından biri haline geldi. Özel izinle toplanan bitkiyi satan çiftçiler, yalnızca iki aylık hasat döneminde 150 bin ila 200 bin lira arasında kazanç elde edebiliyor.Kaynak: AA
Sulak alanlarda yetişen ve yalnızca özel izinle toplanabilen bitki, kilogramı 100 ila 120 lira arasında alıcı bulurken, üreticiler iki ayda 200 bin liraya yaklaşan gelir elde ediyor.
ÖZEL İZİNLE TOPLANIYOR
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Kızılırmak Deltası'nda yaşayan çiftçiler, Doğa Koruma ve Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüğü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesinden alınan izinlerle temmuz ve ağustos aylarında hasada başlıyor.
Sabahın erken saatlerinde deltaya giren ekipler, bitkinin yalnızca dişi olanlarını tek tek toplayarak doğal dengeyi korumaya özen gösteriyor.
GÜNDE YAKLAŞIK 2 BİN LİRA KAZANÇ SAĞLANIYOR
Yaklaşık 20 yıldır goga otu toplayan İsmail Düzenli, sabah saat 07.00'de başladıkları mesainin akşam saatlerine kadar sürdüğünü belirterek topladıkları otları 20-25 gün kuruttuktan sonra satışa gönderdiklerini söyledi.
Bölgede uzun yıllardır bu işi yapan Burhan Düzenli ise işin oldukça zahmetli olduğunu belirterek, "Herkesin yapabileceği bir iş değil. Bir kişi günde yaklaşık 2 bin lira gelir elde edebilir. Ben bu işi 10 yaşımdan beri yapıyorum. İki ayda 150-200 bin lira kazanıyorum." ifadelerini kullandı.
TARHANA VE ÇELENK YAPIMINDA KULLANILIYOR
Toplanan goga otlarının büyük bölümü Kahramanmaraş'a gönderiliyor. Burada özellikle tarhana kurutmada kullanılan bitki, çiçekçilik sektöründe ise çelenk yapımında değerlendiriliyor.
Üretici Turan Düzenli, bitkinin hassas yapısı nedeniyle yerde değil teller üzerinde kurutulduğunu belirterek, doğru kurutma yönteminin ürün kalitesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.
BÖLGE HALKI İÇİN ÖNEMLİ GEÇİM KAYNAĞI
Yalnızca belirli dönemlerde ve özel izinle toplanabilen goga otu, Kızılırmak Deltası'nda yaşayan birçok aile için sezonluk önemli bir gelir kapısı oluşturuyor.
Doğal yaşamı koruyarak yapılan üretim sayesinde hem bölge ekonomisine katkı sağlanıyor hem de geleneksel kullanım alanları için hammadde temin ediliyor.