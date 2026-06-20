Kaynak: İHA

Kastamonu’nun iki farklı ilçesinde, yaban hayatı ve deniz canlılarına ait dikkat çeken anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

Taşköprü ilçe merkezinden geçmekte olan Gökırmak Çayı'nda, nesli koruma altında olduğu bilinen bir su samuru görüldü. Çayda bir süre su yüzeyinde hareket eden ve yiyecek aradığı gözlemlenen su samuru, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Koruma altındaki canlı, daha sonra akıntıda ilerleyerek gözden kayboldu.

Bir diğer görüntü ise Cide ilçesinden geldi. Cide Limanı mevkiinde sahile oldukça yakın bir noktada yüzen yunuslar hareketleriyle ilgi odağı oldu. Liman bölgesindeki vatandaşlar, yüzeye yakın noktada hareket eden yunusların bu anlarını cep telefonlarıyla kayıt altına aldı.