Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan açıklamada, Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) sistemi sayesinde 1 Temmuz'dan bu yana 100 milyon ambalajın geri dönüşüm sürecine dahil edildiği belirtildi. Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 tarihinde ulusal entegrasyon aşamasına geçen DOA sistemi aracılığıyla, 11 Ağustos tarihine kadar toplam 100 milyon 182 bin 985 adet içecek ambalajı toplandığı açıklandı.

'YAYGINLAŞTIRACAĞIZ'

Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi'miz DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık. Ve şu ana kadar 100 milyon ambalajı geri dönüşüme kazandırdık. Milletimizin çok sevdiği DOA'yı daha da büyütecek, yaygınlaştıracak, etki alanını artıracağız" diye konuştu.

100 milyon kez doğa kazandı!



Saygıdeğer @EmineErdogan

Hanımefendi’nin himayelerinde Türkiye’den dünyaya yayılan Sıfır Atık anlayışını Depozito İade Sistemi’miz #DOA ile günlük hayatın her alanına taşıdık.



Ve şu ana kadar 1️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣.0️⃣0️⃣0️⃣ ambalajı geri dönüşüme… pic.twitter.com/OSbx6JFkGI — Murat KURUM (@murat_kurum) August 13, 2026

Bakan Murat Kurum'un paylaştığı verilere göre; toplanan ambalajların 66 milyon 146 bin 145 adedini pet şişeler, 17 milyon 43 bin 567 adedini alüminyum içecek kutuları, 16 milyon 993 bin 273 adedini ise cam şişeler meydana getirdi. Söz konusu sistem kapsamında en yüksek ambalaj miktarının toplandığı ilk beş şehir sırasıyla Antalya, İstanbul, Kocaeli, Adana ve İzmir olarak kaydedildi.