Kaynak: İHA

Yukarı Şeyhler Mahallesi yolundaki menfezlerde meydana gelen çukurlar araçların zarar görmesine yol açarken, Muhtar Orhan Taş kazalara karşı acil onarım çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Yukarı Şeyhler Mahallesi Muhtarı Orhan Taş, sürücülerin yaşadığı mağduriyetleri sürekli olarak kendisine ilettiğini belirtti. Mahalle halkının güvenli bir ulaşım beklediğini vurgulayan Taş, ilgili kurumların bir an önce harekete geçerek bozuk noktalarda yama ve onarım çalışması yapmasını talep etti.