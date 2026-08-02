Kaynak: İHA

Diyarbakır’da yürütülen arıcılık faaliyetlerinde sezonun ilk bal sağım heyecanı başladı. Kentin birçok noktasında üreticiler petekleri doldurarak sağım işlemlerine hız verdi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yakınlarındaki kişisel bahçesinde üretim yapan çiftçi ve arıcı Cevat Yıldız, 2026 yılı dönemi bal sağım sürecini başlattıklarını duyurdu.

Kaliteli ürün elde etmek adına bitki örtüsü ve çiçek çeşitliliği zengin alanları tercih ettiğini belirten Yıldız, sezon boyunca kovanlarını Diyarbakır’ın Dicle ilçesi ile Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı kırsal alanlara taşıdığını aktardı. Bu bölgelerdeki zengin floranın üretime olumlu yansıdığını vurgulayan Yıldız, elde edilen balın hem rekolte hem de kalite açısından beklentileri karşıladığını dile getirdi.