Kaynak: DHA

Olay, 15 Temmuz 2025 akşamı, Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi 50. Sokak'ta meydana geldi. İlayda Alkaş, arkadaşının doğum gününden sonra ailesiyle evine giderken dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı Cemal Alpaslan'ın silahlı saldırısına uğradı.

Alkaş yere yığılırken, Cemal Alpaslan ise kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İlayda Alkaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cemal Alpaslan ise olaydan 5 ay sonra 15 Aralık’ta, Şırnak'ta Habur Kara Hudut Kapısı’nda gözaltına alındı. Diyarbakır'a getirilen Alpaslan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

12 MERMİ GİRİŞİ TESPİT EDİLDİ

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemal Alpaslan'ın olayın gerçekleştiği yerde kıraathanede oturup, İlayda Alkaş'ın eve gelmesini beklediği ve genç kadının vücudunun çeşitli yerlerinde 12 mermi girişi olduğu belirtildi. İddianamede, Cemal Alpaslan hakkında, ‘Boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

‘RASTGELE ATEŞ ETTİM’

Diyarbakır 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın üçüncü duruşmasına sanık Cemal Alpaslan ile avukatları, müşteki avukatları ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü avukatı katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Cemal Alpaslan, İlayda’ya rastgele ateş ettiğini iddia ederek,

“Rahmetli eşimi çok seviyordum. İlk defa babalık duygusu yaşayacağım diye yanına gitmek istedim. Oraya girme amacım kavga değildi. Eşimle konuşmaya gittim. Eşim beni görür görmez bana bakıp ‘Peşimde ne geziyorsun, çocuğunu aldırdım’ dedi ve o an kan beynime sıçradı. O an anladım çocuğu aldırdığını. Sonra rastgele ateş ettim. Ardından taksiyle olay yerinden uzaklaştım. Havalimanı tarafında kendime geldikten sonra kardeşimi aradım. Bana para getirdi. Silahı da babam ve amcamın hasımları nedeniyle taşıyordum. Köye gittim. Birkaç gün orada kaldım. Ardından sınır kapısına gitmek için kamyoncu ile anlaştım. Sınıra gittim. O anda Türk adaletine sığınmak istedim. Keşke o olay olmasaydı. Eşimi çok seviyordum. Eşime ve çocuğuma sebep olan annesidir. Hakkımı helal etmiyorum. Pişmanım, adaletinize sığınıyorum” dedi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET CEZASI VERİLDİ

Savcılık tutukluluğun devamını talep ederken, sanık avukatları cinayetin haksız tahrik nedeniyle işlendiğini, haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğini belirtti. Maktul avukatları ise Cemal Alpaslan’ın ‘Tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Cemal Alpaslan hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘Ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan da 2,5 yıl hapis ve 20 bin TL para cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.