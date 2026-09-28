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Diyarbakı'ın Bismil ilçesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılmak üzere gönderilen patateslerin, ilçedeki 123 mahalleye ulaştırılması planlandı. Patateslerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmadığı iddiası üzerine bazı muhtarların şikayetçi olduğu belirtildi.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Sosyal

Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü M.İ. ile vakıf memuru S.T., yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla tutuklandı.

SORUŞTURMANIN ARDINDAN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİKLİK

Sözcü'nün haberine göre, soruşturmanın derinleşmesinin ardından Bismil Kaymakamı Recep Hasar ile Cumhuriyet Başsavcısı Emrah Yaşar arasında gerilim yaşandığı iddia edildi. İki bürokratın görev yerlerinin değiştirildiği aktarıldı.

Buna göre Kaymakam Recep Hasar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından Giresun'a, Başsavcı Emrah Yaşar'ın ise Adalet Bakanlığı tarafından Diyarbakır merkeze gönderildiği belirtildi.

Öte yandan Bismil Adliyesi'nin resmi internet sitesinde Emrah Yaşar, 1 Eylül 2026 tarihli duyuruda hâlen Bismil Cumhuriyet Başsavcısı olarak yer alırken, 26 Eylül 2026 tarihli güncel haberlerde HSK görevlendirmesiyle Diyarbakır'a atandığı ve yerine Gökhan Feyzoğlu'nun getirildiği bildirildi.