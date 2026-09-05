Kaza, dün akşam saatlerinde Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi’nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Muhammed Ramadan’a, sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Muhammed için olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
8 YAŞINDAKİ MUHAMMED HASTANEDE KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Muhammed Ramadan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Muhammed’in cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
SÜRÜCÜ EMNİYETE TESLİM OLDU
Kaza sonrası otomobilin sürücüsü emniyete giderek teslim oldu.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.