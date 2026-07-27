Diyarbakır'da keneye karşı biyolojik mücadele kapsamında doğaya kınalı keklik bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Diyarbakır Şubesi, doğaya kınalı keklik salımı gerçekleştirdi. Ekipler, yaban hayatını desteklemek, doğal popülasyonu güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği salım ile ekosistemin sürdürülebilirliğine destek olup keneye karşı biyolojik mücadeleye de katkı sunmayı hedefledi.
Diyarbakır'da keneye karşı doğal mücadele başladı
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Diyarbakır'da kenelerle mücadele etmek için kınalı keklikler doğaya salındı.
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