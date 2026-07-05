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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Yaban hayatının korunmasına, biyolojik çeşitliliğin desteklenmesine ve ekolojik dengenin güçlendirilmesine katkı sağlayacak keklik salımıyla; kene ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla doğal mücadeleye destek verilmesi, keklik popülasyonunun güçlendirilmesi ve koruma bilincinin artırılması hedefleniyor.

2002 yılından bu yana Bilecik’te doğaya bırakılan kınalı keklik sayısı bu yıl gerçekleştirilen salımla birlikte 4 bin 225’e ulaştı. Bilecik Valiliği koordinesinde ilgili kurumlar tarafından önümüzdeki yıllarda da yaban hayatının korunması ve desteklenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği öğrenildi.