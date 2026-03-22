Diyarbakır’da etkili olan yağışlar, baraj havzalarındaki su seviyelerinin artmasına neden oldu. Valilikten yapılan açıklamada, sulama amaçlı inşa edilen Devegeçidi Barajı’nda dolusavak kapaklarının açılarak kontrollü tahliye başlatıldığı bildirildi.

Diğer barajlarda da su seviyelerine göre tahliye işlemlerinin yapılabileceği ifade edildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

Açıklamada, tahliye sırasında can ve mal kaybının önlenmesi için vatandaşların nehir yatakları ve dere kenarındaki yerleşim birimlerinde gerekli önlemleri alması istendi.

Baraj ve göl alanlarına yaklaşılmaması, tarım arazisi, bağ, bahçe ve geçici barınaklarda tedbir alınması ve su seviyesindeki ani yükselmelere karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Valilik, tahliye süresince nehir yatağına girilmemesi ve su seviyesindeki değişimlere karşı tedbirli olunmasının önemini vurguladı. Vatandaşların yapılacak duyuruları takip etmeleri istendi.