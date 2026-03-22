Yeniçağ Gazetesi
22 Mart 2026 Pazar
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Dev bankada önemli hisse devri: Grubun en büyük ortağı değişti

Dev banka Albaraka Türk’te dev hisse transferi tamamlandı. Dallah Al Baraka Holding’in yüzde 8,30’luk payı Al Baraka Group’a geçti. Grup payını yüzde 53,39’a yükselterek bankanın tartışmasız en büyük ortağı oldu.

Hava Arabacılar Hava Arabacılar
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Dev banka Albaraka Türk Katılım Bankası, ortaklık yapısındaki kritik değişikliği Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden duyurdu. Dallah Al Baraka Holding’in elindeki hisseler Al Baraka Group’a devredildi.

Dallah Al Baraka Holding’in elindeki hisseler Al Baraka Group’a devredildi ve bu işlemle dev bankanın kontrol yapısı yeniden şekillendi.

Hisse Oranlarında Büyük DeğişimYapılan devir işlemi sonucunda Al Baraka Group’un doğrudan payı yüzde 45,09’dan yüzde 53,39’a yükselerek bankanın en büyük ve kontrol eden ortağı konumuna geldi.

Buna karşılık Dallah Al Baraka Holding’in payı yüzde 8,30’dan yüzde 0’a düşerek hissedarlık listesinden tamamen çıktı.

Dev Bankadan yapılan açıklamada, hisse devrinin 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamında BDDK’ya sunulduğu ve gerekli iznin alındığı vurgulandı.

Değişiklik, Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca 19 Mart 2026 tarihinde Ticaret Sicil Gazetesi’nde resmen ilan edildi.

DOLAYLI ORTAKLIKTA ARTIŞ

Dolaylı pay sahipliği tarafında ise Al Tawfeek Company for Investment Fund’un bankadaki oranı %8,71’den %10,31’e yükseldi.

KONTROL DAHA GÜÇLÜ HALE GELDİ

Bu stratejik hisse transferiyle Al Baraka Group, dev banka Albaraka Türk’teki hakimiyetini pekiştirdi. Bankanın ortaklık yapısı yeni dengeye kavuşurken, grup bünyesindeki sinerji ve yönetim etkinliğinin artması bekleniyor.

Dev banka Albaraka Türk’teki hisse devri piyasalarda da etkisi gösterdi.

Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro