İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 49.32'ye yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, kurak geçen kasım ve aralık aylarında yüzde 20'nin altına düşen barajlardaki su seviyesi son yağışlarla yavaş yavaş yükselmeye başladı.

Megakentte barajların ortalama doluluk oranı 12 Ocak'ta yüzde 22.01 iken bugünkü verilere göre yüzde 49.32 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.46 ile Elmalı Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 28.4 ile Pabuçdere Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 22 Mart itibarıyla İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 39.79

• Büyükçekmece Barajı yüzde 35.73

• Darlık Barajı yüzde 66.29

• Elmalı Barajı yüzde 89.46

• Istrancalar Barajı yüzde 67.34

• Kazandere Barajı yüzde 54.1

• Pabuçdere Barajı yüzde 28.4

• Sazlıdere Barajı yüzde 30.74

• Terkos Barajı yüzde 32.96

• Ömerli Barajı yüzde 71.2