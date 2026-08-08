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Kaynak: İHA

Diyarbakır'ın Silvan Bulvarı Teknokent Kavşağı güzergahında seyreden sürücüler, güzergahta ilerleyen devasa boyuttaki bitki kümesini görünce kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Yolda başıboş hareket eden bir ağaç yığınını andıran manzaranın, aslında römorku aşırı doldurulmuş bir traktör olduğu sonradan anlaşıldı.

Kapasitesinin çok üzerinde yeşil yapraklı dal ve çalı taşınması sebebiyle traktör ile römorku adeta görünmez hale geldi. Arkadan gelen araçların görüş alanını kısıtlayan ve ulaşım güvenliğini riske atan bu durum, çevredeki sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kayda alındı.

Teknokent Kavşağı yönündeki sinyalizasyon ışıklarına kadar bu şekilde ilerleyen aracın riskli yolculuğu, çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler tarafından endişeyle takip edildi.