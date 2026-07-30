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Kaynak: İHA

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde tarlalardaki ürünleri toplamak amacıyla görev yapan bir biçerdöverde, sebebi henüz tespit edilemeyen bir yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş makinesinin tamamını sararak aracı etkisi altına aldı.

İhbar üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri yönlendirildi. Çevredekilerin de yardım ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Can kaybı veya yaralanmanın meydana gelmediği olayda, biçerdöver tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Ekipler, yangının çıkış sebebini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.