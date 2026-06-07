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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın hac organizasyonundaki çifte standart uygulamaları, kamuoyunda "VIP ibadet" tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Başkanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre; yüz binlerce vatandaş yıllarca hac kurası beklerken, milletvekilleri, aileleri, valiler, üst düzey bürokratlar, belediye başkanları ve rektörlerden oluşan 120 kişilik özel bir grup, kurasız olarak kutsal topraklara götürüldü.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; "VIP Kafile" olarak adlandırılan bu gruba, ulaşımdan yeme içmeye, konaklamadan ibadet alanlarına kadar her aşamada vatandaştan ayrı özel imkanlar sunulduğu öğrenildi.

VATANDAŞ YÜRÜDÜ, VIP HACILAR OTOBÜSLE GİTTİ

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerinin aktardığı bilgilere göre, kurayla giden normal vatandaşlar “Şeytan taşlama” ibadeti için Mina bölgesine kilometrelerce yürüyerek gitmek zorunda kalırken, üst düzey isimlerden oluşan VIP kafile özel otobüslerle taşındı.

Diyanet yönetiminin, bürokrat ve milletvekillerinin yer aldığı bu otobüslerde herhangi bir aksaklık yaşanmaması için rehber olarak özellikle Arapça bilen üst düzey yetkilileri görevlendirdiği belirtildi. Kafilede Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un da yer aldığı görüldü.

ÇADIRLARA YAPAY ÇİM, DAR HADİ OTELİ'NDE ÖZEL KAHVALTI

Ayrımcılık iddiaları bununla da sınırlı kalmadı. VIP kafilenin Arafat’ta konakladığı çadırların tamamen özel olarak tasarlandığı ve konaklama alanlarının zeminine yapay çimler döşendiği iddia edildi.

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş’un kafilesine, teşkilat içinde "merkez otel" olarak bilinen Dar Hadi Oteli’nde tamamen ayrı ve özel bir kahvaltı organizasyonu düzenlendiği aktarıldı.

TANIDIK İSİM YİNE SAHNEDE: MASUM VANLIOĞLU DETAYI

Başkanlık kaynakları, daha önce "hacıların parasıyla umreye götürülen TÜGVA kafilesine" başkanlık etmesiyle gündeme gelen Başkanlık Vaizi Masum Vanlıoğlu’nun, milletvekili ve bürokratlardan oluşan bu lüks VIP kafilenin de başında yer aldığını dile getirdi.

"EŞE DOSTA BALLI SEYAHAT" 2026'DA DA TAM GAZ

2024 yılında ilk kez gündeme gelen “Ayrıcalıklı vize ile eşe, dosta, akrabaya hac” organizasyonunun, 2026 yılında da katlanarak devam ettiği görüldü. Çok sayıda Diyanet yöneticisi ve onların eşlerinden oluşan özel hac kafilesine hizmet etmesi için Türkiye’den kutsal topraklara özel personellerin ve elemanların götürüldüğü öne sürüldü.

İbadetin özündeki "eşitlik" ilkesine gölge düşüren bu lüks ve imtiyazlı hac organizasyonu, kurum içinde de huzursuzluk yaratmaya devam ediyor.