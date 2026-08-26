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Kaynak: ANKA

Dışişleri Bakanlığı, Nepal ve Çin'deki sel felaketine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Nepal ve Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) arasındaki sınır bölgesinde bugün (26 Ağustos) meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ve ÇHC olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı diliyoruz. Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." denildi.