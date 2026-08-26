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Nepal’de yaklaşık 100 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin etkileri sürerken, uzmanlar olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin konuştu.

BUZUL YÜZLERCE METRE AŞAĞI DÜŞTÜ

Planet Labs tarafından sağlanan görüntüleri inceleyen uzmanlar, bir buzulun alt bölümünden koparak yüzlerce metre aşağıdaki vadi tabanına düşmesinin seli tetiklemiş olabileceğini belirtti.

DEPREM TETİKLEDİ İDDİASI

Buzulun neden çöktüğü henüz kesinlik kazanmazken, Nepalli yetkililer, felaketten yalnızca birkaç dakika önce bölgede meydana gelen depremin olası nedenlerden biri olabileceğine işaret etti.

Yetkililer, can kaybının daha da artmasından endişe ederken, Nepal hükümeti 300’den fazla yolcudan hâlâ haber alınamadığını açıkladı.