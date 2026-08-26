Somali’nin başkenti Mogadişu, uluslararası enerji sektörünün önde gelen aktörlerinin katıldığı büyük bir yenilenebilir enerji rekabetine sahne oldu.
Somali'de dev İhale: İşte 2 milyar liralık projedeki Türk şirketi
Somali'nin başkenti Mogadişu'da Dünya Bankası finansmanıyla gerçekleştirilecek 90 milyon dolarlık iki dev güneş enerjisi projesinin ihaleleri sonuçlandı. İhalelerden birini Türk şirketi Asunim'in yer aldığı konsorsiyum kazanırken, diğer projeyi Nijerya ve Çin ortaklığı üstlendi.Kaynak: Haber Merkezi
Ülkenin elektrik altyapısını modernize etme amacı taşıyan ve Dünya Bankası tarafından finanse edilen iki kapsamlı güneş enerjisi projesi için toplamda yaklaşık 89,9 milyon dolarlık nihai sözleşmelere imzalar atıldı.
Yatırımın ilk ayağı, Mogadişu sınırları içerisinde yer alan Jazeera Power Plant sahasında hayata geçirilecek.
Bu kapsamda, 55 MWp kurulu güce sahip bir güneş enerjisi santrali ile üretilen elektriğin verimli kullanımını sağlayacak 160 MWh kapasiteli batarya enerji depolama sisteminin kurulumu gerçekleştirilecek.
Yaklaşık 45,02 milyon dolar (yaklaşık 2 milyar 150 milyon lira) tutarındaki ilk sözleşmeyi; ABD merkezli Renewvia Energy, Türkiye merkezli Asunim Renewable Energy ve Suudi Arabistan merkezli Civil and Electrical Projects Contracting Company firmalarının bir araya gelerek oluşturduğu konsorsiyum kazandı.
Türkiye'nin yanı sıra uluslararası alanda da muhtelif güneş santrali ve depolama projeleriyle tanınan Türk şirketi Asunim, bu büyük yatırımla küresel ölçekteki operasyonlarına bir yenisini eklemiş oldu.
Projenin ikinci ayağı ise Daynile Power Plant sahasında yürütülecek.
Tıpkı ilk tesis gibi, bu sahada da 55 MWp gücünde bir güneş enerjisi santrali ve 160 MWh kapasiteli batarya depolama tesisi inşa edilmesi planlanıyor.
Yaklaşık 44,88 milyon dolar değerindeki bu ikinci ihaleyi ise Nijerya menşeli CCC International Engineering ile Çin merkezli Guangxi Yingchen New Energy Technology şirketlerinin oluşturduğu konsorsiyum üstlendi.
Böylelikle Mogadişu'daki iki kritik saha için açılan bağımsız ihalelerin ilkinde ABD-Türkiye-Suudi Arabistan ortaklığı, ikincisinde ise Nijerya-Çin iş birliği öne çıkmış oldu.
Toplam bedeli yaklaşık 89,9 milyon dolara ulaşan bu iki büyük yatırım, Dünya Bankası'nın Somali enerji altyapısını güçlendirmeye yönelik bölgesel destek programı dahilinde uygulanacak.
Güneş enerjisi santrallerinin gelişmiş batarya depolama teknolojileriyle entegre biçimde kurulması, Somali'deki genel elektrik arzını artırmayı hedefliyor.
Bunun yanı sıra, yenilenebilir kaynaklardan elde edilen enerjinin ulusal şebekeye daha dengeli, istikrarlı ve kesintisiz şekilde aktarılması amaçlanıyor.