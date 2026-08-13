Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir diş kliniğine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının failleri kısa sürede tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü kapsamlı çalışma sonucunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Olay, 9 Ağustos 2026 tarihinde Yenişehir ilçesinde meydana geldi. Silahlı saldırının ardından emniyet ekipleri, faillerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.
Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdikleri belirlenen S.K., M.E. ve M.V.A. isimli şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yetkililer, Diyarbakır'daki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiğini bildirdi.